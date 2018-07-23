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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan Mete Gazoz’a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Mete Gazoz'a Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan Mete Gazoz’u kutluyorum. Milli sporcumuzun uluslararası müsabakalarda yakaladığı istikrarlı başarı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecinde bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Finalde dünya sıralamasının 6 numaralı ismi olan Güney Koreli rakibini mağlup ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli okçumuzun başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese şahsım ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum.”
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