Genel Türk Tarihinin temel meseleleri masaya yatırılıyor

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Genel Türk Tarihi Çalıştayı’nın ikincisi, bu yıl Türk Tarih Kurumu ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle 28 Nisan’da düzenlenecek.
İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı’nda, "Terminoloji", "Genel Türk Tarihinin Sınırlandırılması Meselesi" "Türk Tarihinin Çağlara Ayrılması Meselesi", "Genel Türk Tarihi Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri" başlıklı oturumlarda, genel Türk tarihinin temel meseleleri ele alınacak.Genel Türk tarihi araştırmalarında yaşanan sorunların belirlenebilmesi, sorunların çözümü için yol haritası çıkarılması ve gerçekleştirilen çalışmalarda eş güdüm sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay, alanda çalışan deneyimli isimleri genç akademisyenlerle bir araya getirerek deneyim aktarımı sağlaması bakımından önem taşıyor.