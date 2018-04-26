Genel Türk Tarihinin temel meseleleri masaya yatırılıyor

Genel Türk tarihi araştırmalarında yaşanan sorunların belirlenebilmesi, sorunların çözümü için yol haritası çıkarılması ve gerçekleştirilen çalışmalarda eş güdüm sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay, alanda çalışan deneyimli isimleri genç akademisyenlerle bir araya getirerek deneyim aktarımı sağlaması bakımından önem taşıyor.

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Genel Türk Tarihi Çalıştayı’nın ikincisi, bu yıl Türk Tarih Kurumu ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle 28 Nisan’da düzenlenecek.

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Genel Türk Tarihi Çalıştayı’nın ikincisi, bu yıl Türk Tarih Kurumu ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle 28 Nisan’da düzenlenecek.

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