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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:33

Genelkurmay Başkanı Akar, “Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu”na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Nova Scotia’da düzenlenen “Günümüzün Güvenlik Sorunları” temalı “9’uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu”na katıldı.Çeşitli ülkelerden...

Genelkurmay Başkanı Akar, 'Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu”na katıldı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Nova Scotia’da düzenlenen “Günümüzün Güvenlik Sorunları” temalı “9’uncu Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu”na katıldı.

Çeşitli ülkelerden 300 katılımcının iştirak ettiği Forum’un 18 Kasım tarihindeki oturumunda bir konuşma gerçekleştiren Orgeneral Hulusi Akar, bölgesel ve küresel güvenlik sorunları, FETÖ/PDY, PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadele ve bu mücadele kapsamında uluslararası işbirliği konularında ülkemizin görüş ve önerilerini katılımcılara aktardı.

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