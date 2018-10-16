Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü.Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere ABD’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Dunford ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü.