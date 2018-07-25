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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:49

Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti.Erzincan’daki temaslarının ardından Malatya’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler...

Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya'da
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Erzincan’daki temaslarının ardından Malatya’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar kentteki ilk ziyaretlerini Malatya Valiliğine yaptı. 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de eşlik ettiği ziyarette komutanlar valilik girişinde vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Güler ve Dündar, 2. Ordu Komutanlığı karargahına geçti. Komutanların geçiş güzergahlarında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, ziyaretin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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