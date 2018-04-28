Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD’li mevkidaşı ile telefondan görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gerçekleşen görüşmede bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.