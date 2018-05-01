Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Özbekistan Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Savunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile görüşme gerçekleştirdi.Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Savunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar’ın, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Savunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Akar’ın ayrıca, Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisini de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.