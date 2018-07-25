Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Erzincan bölgesinde incelemede bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzincan bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

TSK’dan yapılan açıklamada, Orgeneral Yaşar Güler’in, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte bugün Erzincan bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi. Orgeneral Güler’in ayrıca Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı da ziyaret ettiği bildirildi.