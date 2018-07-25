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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:54

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Malatya’da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malatya’da incelemelerde bulundu.TSK’dan yapılan açıklamada, Orgeneral Yaşar Güler’in beraberinde Hara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte 25 Temmuz tarihinde Malatya’da inceleme...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Malatya'da incelemelerde bulundu
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malatya’da incelemelerde bulundu.

TSK’dan yapılan açıklamada, Orgeneral Yaşar Güler’in beraberinde Hara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte 25 Temmuz tarihinde Malatya’da inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi. Orgeneral Güler’in ayrıca Malatya Valisi Ali Kaban’a da bir ziyarette bulunduğu bildirildi.
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