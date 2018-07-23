GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:11

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’den şehit için başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan için başsağlığı mesajı yayımladı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den şehit için başsağlığı mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet , kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku