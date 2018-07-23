Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan için başsağlığı mesajı yayımladı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet , kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’den şehit için başsağlığı mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan için başsağlığı mesajı yayımladı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına...