Geyve ayvası dünya markası olacak

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yılda 75 bin ton çıkan ayva, kadın elinin değmesiyle dünya markası olacak. Türkiye’de ilk olan ve sadece kadınların çalışacağı ’Yöresel Ürünler Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.

Geyve Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Ayva Festivali şenlik havasında rengarenk görüntüler eşliğinde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı eşliğinde protokol, Sakarya Bisiklet Derneği ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen kortej yürüyüşüyle 2’nci gününde başlayan festival, Cumhuriyet Meydanı Yöresel Ürünler ve Tarım Fuarı’nın açılışı ile devam etti. Geyve’de 2009 yılına kadar ilçesinin çöp toplama alanı olarak kullanılan 12 bin dönümlük arazi, Geyve Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yeniden ele alınarak temizlendi. Yaklaşık 4.5 milyon TL’ye mal olan proje ile ‘Yöresel Ürünler Merkezi’ inşa edilen alan ilçedeki 40 kadın için gelir kapısı oldu. 2009 yılında çöp toplama alanı iken şimdi ise kadınların istihdam merkezi haline gelen merkezde ilçede yetişen ürünler kullanılarak salça, pekmez, turşu, sirke, tarhana, erişte, reçel üretilip satılacak. Geyve ayvasını dünya markası yapacak olan tesisin açılış törenine; Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğde Erdoğan Atabek, STK temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, geleneksel hale getirdikleri Geyve Ayva Festivalini ilk yapıldığında sadece bir adımlık yürüyüş zannedenlerin bugün ne kadar yanlış düşündüklerini görmüş olduklarını belirterek, “Yıllık 75 bin ton ayva üreten Geyve’mizde çok ciddi bir üretim var. Ben de burada büyüyen bir kardeşiniz olarak Geyve’mizin bu değerini ön plana çıkartmak istedim. Bugün bizim için çok önemli bir gün, hem festivalimiz var hem de bizim için çok önemli olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nin açılışı var. Burada bölgemizde yaşayan insanlarımız, halkımız çalışacak. 40 kadınımız burada göreve başladı. 75 bin ton yıllık ayva üreten bir ilçeyiz. Dedik ki, ayvanın başkenti Geyve. Dünya en güzel ayvayı Geyve sayesinde yiyecek. Elhamdülillah bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. İnşallah Geyve’yi sadece Türkiye değil, bundan sonra dünya tanıyacak. Markayı oluşturduk. Markamız ’Geyva’. Bundan sonra tüm marketlerde, alışveriş merkezlerinde Geyva diye gördüğünüz reçel, sirke, turşu, salça, tarhana, tüm yöresel ürünler, Geyve Belediyesi’nin kuruluşu olarak imal edilecek” dedi.

"Bu tesisle dünyaya marka çıkaracağız"

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kaya, "Biz burada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bu tesiste geleneksel yöntemlerle ürünler üreteceğiz diye yola çıktık. Bugün burada gördüğünüz gibi başardık. 40 tane kadın kardeşimiz bu tesiste çalışacak. Bu tesiste Geyve’de yetişen tüm ürünlerin işlenmiş halini bulabileceksiniz. Bu tesis ayrı bir önem kazandı çünkü basın mensupları aracılığıyla Türkiye’nin gündemine oturmuş bir tesis. Bir diğer önemi ise; üzerinde bulunduğumuz alan 2009 yılında ben belediye başkanı olduğum dönem içerisinde Geyve Belediyesi’nin çöplüğü olarak kullanılan bir alandı. O tarihlerde belediye başkanı olur olmaz böyle bir ana yolun kenarında böyle bir belediye çöplüğünün olamayacağını söyleyerek biz bu alanı kapatmıştık. İşte bu tesis o çöplüğün üzerine kuruldu. 12 bin metrekare bir arazi içerisindeyiz. İçerisinde 2 bin 250 metrekare kapalı alanımız var. Bundan sonra Geyve Belediyesinin yapacağı tüm projelerde kadın eli olacak. Kadının olduğu yer bizim için önemli. Bu tesis Geyve çiftçisinin bugüne kadar ürettiği ürünlerin heba olmasını önleyecek bir tesis. Bu tesisisin diğer bir önemi de Geyve Belediyesi’nin sosyal projelerinden bir tanesi olması. Biz bu tesisten dünyaya marka çıkaracağız. Hep beraber Avrupa’ya çıktığımızda bundan birkaç sene sonra. Herhangi bir yerde eğer ’Geyva’ ürünü diye bir ürün görüyorsak işte biz kendimizi o zaman başarılı sayacağız. Çünkü daha yolun başındayız" diye konuştu.

"Sadece Türkiye değil Dünya’da duyacak"

Festivalde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da, "Geyve’de ayva dahil birçok meyve yetişiyor, Türkiye’nin meyve ambarı durumunda. Büyük şanslıyız. Bu tür festivallerin buna büyük katkısı var. Sadece Türkiye değil dünya da bunu duyacak. Eğer ayva yemek istiyorsan, en kaliteli ve en güzeli Geyve’de yetişiyor diye en iyisi Geyve ayvası alayım diyecek insanlar. Zaten meşhur olan Sakarya ayvası, Geyve ayvası şeklinde dünyada ismini duyuracak. Başkanımı ben tebrik ediyorum bu tür etkinlikleri ısrar ve inatla devam ettirsin inşallah ilerde herkes duyacak bunu, sağır sultanlar da duyacak" şeklinde konuştu.

"Sakarya’da yetişen meyvenin marka değeri taşıması mutluluk verici"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, "Gerçekten çok mutluluk verici, Sakarya’da yetişen bir meyvenin bu kadar güzel bir marka değeri taşıyor olması. Bunu önce Sakarya’ya, sonra Türkiye’ye daha sonra ise tüm dünyaya tanıtma hedefinin oluşması gerçekten çok anlamlı" ifadelerini kullandı.