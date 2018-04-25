Gıda üretiminde kalite artacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekmek başta olmak üzere gıdaya ağırlık vereceklerini söyledi. Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ olarak gıda üretiminde kalitenin artırılması yönünde her türlü desteği vermeye hazır...

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekmek başta olmak üzere gıdaya ağırlık vereceklerini söyledi. Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ olarak gıda üretiminde kalitenin artırılması yönünde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki BESAŞ Unlu Mamulleri Araştırma ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. BESAŞ koordinatörlüğünde yürütülen ’Fırıncılık Sektöründeki Genç (18-26) İstihdamının Artırılması’ isimli projenin eğitim toplantısına katılan Başkan Aktaş, fırıncılarla bir araya geldi. BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş’ın bilgilendirme yaptığı toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında video sunum yapıldı.

Bursa Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Romanya’dan Gıda Biyolojik Kaynakları Ulusal Araştırma Geliştirme Enstitüsü (IBA) ve Estonya’dan Gıda Fermantasyon Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nin (TFTAK) ortağı olduğu proje ile, fırıncılık mesleğini icra eden gençlerin yenilikçi eğitim metotlarıyla eğitilmesi ve eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor.

İnsanoğlunun en önemli besin maddelerinden olan ekmeğin en kaliteli üretildiği yerlerden birisinin Bursa olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’taki ürünlerin daha üst kalitede olması için çalıştıklarını belirtti. Bir yemeğin hangi ortamda ve hangi malzemelerle yapıldığını birçok kişinin bilmediğini ve bu konuyla ilgilenmediğini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, ekmek ve diğer unlu mamullerin üretim aşamasının da sunum kadar önemli olduğunu dile getirdi. Fırıncılık mesleği başta olmak üzere tüm mesleklerde eğitimin önemli hale geldiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Toplum olarak başlıca gıdamız olan ekmeği konuşmayız. Fiyatını ise çok tüketildiği için dile getiririz. Verdiğimiz eğitimler, Bursa’daki fırıncılık mesleğine yapılmış en güzel iyiliklerden birisidir. Bir işi bilinçli ve profesyonel şekilde yapmak gerekir. Eğitimler esnafın elini güçlendirecektir. Bursa’da herkesin en sağlıklı gıdaya ulaşma hakkı var. Bundan sonraki süreçte gıda konusunu çok fazla konuşacağız. Artık gıda teröründen de bahsetmeliyiz. Her şey sunileşmeye başladı. Her mahsulde en kaliteli olanına ulaşmalıyız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği Kent Hali’nde çalışmaların sürdüğünü, tüketilen ürünlerin test edileceğini anlatan Başkan Aktaş, "Temel besin maddemiz olan ekmeğin daha sağlıklı üretilmesi için eğitimlere ağırlık veriyoruz. Bu hamlemiz artarak devam edecektir. Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ olarak destek olmaya hazırız. İşimizi bilerek ve severek yapmak önemlidir. Bir ürün kaliteli ise satışı da kaliteli olur. Eğitime katılan tüm fırıncılara ve Fırıncılar Odası’na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş ve beraberindekilerle birlikte üretim tesisini gezerek bilgi aldı.