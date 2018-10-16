GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:24

Giresun turizmine ‘Mavi Göl’ bereketi

Doğu Karadeniz’in en fazla turist alan ikinci ili olan Giresun’da turizme ‘Mavi Göl’ bereketi damga vurdu.

Giresun turizmine ‘Mavi Göl' bereketi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Doğu Karadeniz’in en fazla turist alan ikinci ili olan Giresun’da turizme ‘Mavi Göl’ bereketi damga vurdu.

Son yılların adeta turizm patlamasını yaşayan Giresun, destinasyonları arasına Mavi Göl’ü de katmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci İHA’ya yaptığı değerlendirmede, 2018 yalının tamamlanmasına rağmen Giresun’un 2017 yılında ki rakamlara ulaşıldığını söyledi.

Geçen yılın rakamlarının 2012 yılından buyana ki kayıtlara göre en üst seviyede olduğunu belirten Gürgenci, “Bu yılda hem gözlemlerimiz hem de elde ettiğimiz verilere baktığımız zaman çok üst düzeyde geçti. Giresun kalesi, Giresun adası ve özellikle son dönemde hem ulusal hem de uluslararası medyada da yer bulan Kuzalan Tabiat Parkı içinde yer alan mavi göl, yaylarımız en fazla misafirlerimiz tarafında rağbet gören merkezlerimiz oldu” dedi.

Tesislere giriş ve konaklama sayılarının yüzde 30 ile 50 arasında artacağını tahmin ettiklerini ifade eden Gürgenci, “Geçen yıl tesise geliş sayıları bakımında 170 bin civarında kapatmıştık şu anda 4 ay tamamlanmamış olmasına rağmen 160 bin civarında ve 200 bin rakamına ulaşacağını düşünüyoruz. Geceleme bakımında da geçen yıl itibari ile 215 bin civarında bir sayımız vardır. Bu yılda bunun yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artacağını 250 binler civarına erişeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğa turizminin yanında Giresun artık gastronomi ile ilgilide çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi” diyen Gürgenci şöyle devam etti;

“Önceliklilerimizden birisi haline geldi gastronomi turizmi bunu da eklediğimiz taktirde önümüzde ki yıl tüm tesislerimizle, halkımızla 2018 yılı rakamlarının çok üstünde bir sezon geçireceğini düşüyoruz. Şu anda bu konuyla alakalı tüm paydaşlarımız tanıtım çalışmalarını katıldıkları fuarlarda göstermeye çalışıyor.”

Mavi Göl’ün tur firmalarının programlarına girmiş olmasının önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Kemal Gürgenci, yatırımcılarında artık yavaş yavaş Karadeniz’de Giresun’a doğru yelken açmaları da turizmin önümüzde ki dönemde çok daha canlı olacağı gibi bir ifadeyi beraberinde getirdiğinin altını çizdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku