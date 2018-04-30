Giresun’da Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Giresun İl Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Harun Sarıfakıoğlu başkanlığında Giresun Valiliği Toplantı salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, turizmin önemine vurgu yaparak çalışmaları takip ettiğini söyledi.

Turizm toplantıların daha fazla katılımla devam edeceğini kaydeden Sarıfakıoğulları, “Bugün ele alacağımız Turizm Eylem Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Bütün sektörlerin katkısıyla 2018-2023 hedeflerimizi gerçekleştirmeyi ümit ediyorum. Burada her kurum ve kuruluşa, hem özel sektör hem kamu sektörü, hem mahalli idareler hem merkezi idarelerin üzerine düşen neyse herkesin görevi tek tek çıkarıldı, tek tek tanımlandı, tarif edildi. Burada merkezi idarelerin Bakanlıklar ya da DOKAP bünyesinde icra edeceği fiiller eylemlerde var. İmar Planları gibi. Bu noktada bunları da hepimiz bilirsek tahmin ediyorum daha verimli olur. Tanıtımın çok önem arz ettiği bir çağda yaşıyoruz. Eğer ne kadar çok kendimizi ifade edersek, görünürlüğümüzü ne kadar çok arttırırsak teveccüh te en az o kadar olacaktır. Bu noktada fuarlar gerçekten çok önemli. Yine tanıtım günleri çok önemli. Gerek İl Özel İdaresi olarak, gerek GİRTAB olarak, gerek odalarımızın desteklediği, sektörün bizzat içinde olanların vereceği desteklerle biz 2018 yılından itibaren bu fuarların birebir içinde olmayı arzu ediyoruz. Hedefimiz hep birlikte ilimizin turizmden aldığı payı kısa en az iki katına çıkarmak” dedi.

Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise “İlimiz kalkınmasında önemli bir rol oynaması öngörülen sektörlerden biriside turizm olduğu muhakkaktır. Tüm kamu-kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kültür-turizm alanına doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmekte ve turizmin kurumsal, ekonomik, sosyal alanları içerisinde yer almaktadır. Gelişime açık ve katma değeri büyük en önemli sektörlerin birisi olan turizm ilimize katkısını planlı bir şekilde yürütmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla DOKA’nın organizasyonun ile bütüncül bir anlayışla ‘Giresun İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Gürgenci’nin konuşmasının ardından DOKA İl Koordinatörü Murat Aladağ ‘Giresun İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’ sunumunu yaptı.

Toplantıya İlçe Kaymakamları, STK’lar, Giresun Ticaret Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Yaşar İbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın ve ilgili kurumlar katıldı.