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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:22

Giresunlu Ayşe Usta, Artvin’de inşaatların aranan ustası oldu

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Giresunlu Ayşe Topçu, eşi Kenan Topçu’dan öğrendiği inşaat işinde Artvin’in aranan ustalarından biri oldu. Harç hazırlayıp sıva yapan, kalas çakıp beton döken, parke dizip, evin elektrik hattını...

Giresunlu Ayşe Usta, Artvin'de inşaatların aranan ustası oldu
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Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Giresunlu Ayşe Topçu, eşi Kenan Topçu’dan öğrendiği inşaat işinde Artvin’in aranan ustalarından biri oldu. Harç hazırlayıp sıva yapan, kalas çakıp beton döken, parke dizip, evin elektrik hattını kadar döşeyen Ayşe usta, işini sevdiğini söylüyor.

Giresun’dan 15 yıl önce Artvin’in Borçka ilçesine gelin gelen 1 kız annesi Ayşe Topçu, 7 yıl önce eşine işlerinde yardımcı olmak için eşinin yanında inşaatlarda çırak olarak çalışmaya başladı. Zamanla işi öğrenen ve usta olan Ayşe Topçu, bugünlerde eşi ve eşinin iş ortağı ile birlikte anahtar teslimi inşaat yapıyor. Her şeyi eşinden öğrendiğini, mesleğinin bütün püf noktalarını A’dan Z’ye bildiğini belirten Ayşe Topçu, kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğini belirtti. “İnşaat erkek işidir” sözünün kendisi için bir hükmü olmadığını belirten Ayşe Topçu, harç hazırlayıp sıva yapıyor, kalas çakıp beton döküyor, parke dizip, evin elektrik hattını döşüyor

Kendisini sıva yaparken görenlerin çok şaşırdığını söyleyen Ayşe usta, “Ben bu işi severek yapıyorum ve hiç yorulmuyorum. Beni kalıp çakarken görenler çok şaşırıyorlar. Ama ben elimin hamuruyla erkek işlerini başarıyla yapıyorum. Eşimin yanında çalışıp ona destek vermek beni mutlu ediyor. Başka işlerde çalışacağıma eşimin yanında ev ekonomisine katkı sağlıyorum” dedi.
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