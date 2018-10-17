Giresunlulardan “kültür evi”

Gemlik Belediyesi, ilçedeki değişik kültürlerin yaşatılması maksadıyla hayata geçirilen projelere desteğini sürdürüyor.

Belediyenin arsa tahsisinde bulunacağı Gemlik Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Hamidiye Mahallesi Çınar İlkokulu yanında yapımına başlanacak Giresun Kültür Evi için protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik’te Giresunluların önemli bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek, yapılan proje ile bunun pekiştirileceğini ifade etti. Mahallî mimarî özelliklere uygun olarak yapılacak Giresun Kültür Evi’nin memleketlerinden uzakta olan vatandaşların buluşacağı bir mekân olacağını ifade eden Refik Yılmaz, “Merkezin arsası belediyemizden. Giresunlular Derneği tarafından inşa edilecek Giresun Kültür Evi, ilçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Dernek Başkanı Halil Ataş da, Giresun Kültür Evi’nin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.