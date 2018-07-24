Go-kart kazasında yaralanan kızın ağabeyi konuştu

kart kazasında kafa derisi ve saçları kafatasından sıyrılan Nurjemal Annalyyev’in ağabeyi Yusuf Annalyyev,

“Go-kart işletmesinin bir ihmali veya hatası olmadığını kendim de gördüm. Yayınlanan bazı haberler kardeşimi ve bizi çok üzdü” dedi.

Geçtiğimiz günlerde go-kart pistinde sürüş sırasında kaza geçiren Türkmenistan uyruklu OMÜ Biyoloji Bölümü öğrencisi Nurjemal Annalyyev’in tedavisi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in yakın ilgi ve desteği, kaza geçiren genç kızın ağabeyi Yusuf Annalyyev’i duygulandırdı. Go-kart pistinde meydana gelen kazayı ve sürüş başlamadan alınan tedbirlerin görüntülerini incelediğini belirten Annalyyev, “Kardeşimin yaşadığı üzücü bir kazadır. Burada ve sürüş sırasında alınan tüm tedbirleri kameralardan inceleme imkanım oldu. Go-kart işletmesinin bir ihmali veya hatası olmadığını kendim de gördüm. Yayınlanan bazı haberler kardeşimi ve bizi çok üzdü. Yayınlanan haberlerden dolayı rahatsız olduk. Biz şuanda sadece kardeşimin sağlığını düşünüyoruz. Kaza olduğu andan itibaren sabaha kadar ve sonrasında ise şu ana kadar başta Başkanımız Zihni Şahin, Genel Müdür Erdal Baş ve tesis müdürü olmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri yanımızda oldu. Her problemimiz ile ilgilenildi. Bizim babamız yok. Babam olsa ancak Başkanımız Zihni Şahin kadar ilgilenir, ilgi gösterir ve bizlere yardım ederdi. Bizim acımızı paylaştılar, destek oldular. Ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. OMÜ Tıp Fakültemize ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Olayda yaralanan genç kızı hastanede ziyaret eden Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev de, Başkan Zihni Şahin’i ziyaret ederek, kaza geçiren Nurjemal Annalyyeva’ın sağlığı, tedavisi ve ailesi için gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. Büyükelçi Amanlyev, Başkan Şahin’e çeşitli hediyeler takdim etti. Şahin de Büyükelçi’ye Bandırma Vapuru’nun maketini takdim etti. Başkan Zihni Şahin, daha sonra Büyükelçi Amanlyev ve kaza geçiren genç kızın ağabeyini yemekte ağırladı.

Başkan Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hepimizi derinden üzen kazada yaralanan kızımız Nurjemal Annalyyeva derhal hastaneye ulaştırıldı. Anakent Genel Müdürümüz Erdal Baş ve tesis müdürümüz tıp fakültemizde öğrenci kızımızın her türlü işlemi ile ilgilendiler. Doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri itina ile yaptılar. Öğrencimizi bizzat hastanede ziyaret ettim. Değerli doktorlarımızdan bilgi aldım. Bizim için esas olan kızımızın sağlığıydı. Yaşanan tüm süreçte bizim için önemli olan tek husus buydu. Çünkü önce insanı sevmek gerekir. Çok şükür kızımızın bir hayati tehlikesi bulunmuyor ve tedavisi devam ediyor. Saç dokusu konusunda tetkik ve tedavisi sürmektedir. Maddi ve manevi olarak kendisinin yanındayız. Öğrencimize ve yurt dışındaki ailesine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha sunuyorum. Kızımızın sağlığı noktasında ne gerekiyorsa yapılmakta ve yapılacaktır. Öğrenci evladımızla bizzat ilgileniyorum. Ailemizin hiçbir endişesi olmasın. Rabbim şifa versin. Kızımızın ağabeyi yanındadır. Kızımıza refakat ediyor. Annesini de istedikleri zaman getireceğiz. Her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgileniyorum. Kızımız için Türkmenistan Büyükelçisi Sayın İshakuli Amanlevy Samsunumuza geldi. Valimiz ve bizi ziyaret etti. Teşekkürlerini iletti. Bu nezaketi ve duyarlılıkları için ben de büyükelçimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.