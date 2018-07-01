Göbeklitepe Arkeolojik Alanı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe arkeolojik alanının Bahreyn’in başkenti Manama’da devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne girdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin "Göbeklitepe arkeolojik alanı"nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adaylık başvurusunun, halen Bahreyn’in başkenti Manama’da devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında kabul edildiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Şanlıurfa ili sınırları içinde bulunan ve esasen 2011 yılından bu yana Türkiye’nin UNESCO’daki Geçici Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski megalitik yapı grubu olduğu ve tarihi günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığı belirtildi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda, söz konusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne tescilli alanlarının sayısının 18’e yükseldiği duyuruldu.