Göcek Deniz Hudut Kapısı açıldı

Muğla’nın Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi’nde Deniz Hudut Kapısı hizmete girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları sonrası kısa sürede açılan Deniz Hudut Kapısı’nda Göcek’e deniz yoluyla gelen turistler işlemlerinin tümünü hudut kapısında tamamlayabilecek.

1100 adet karada 300 adet denizde olmak üzere, toplam 1400 yat bağlama kapasiteli ve kapalı körfez olma özelliği ile dünyanın en önemli yat turizmi merkezlerinden olan Göcek Yat Limanı’nda Deniz Hudut Kapısı açıldı.

Göcek Limanı’ndan giriş-çıkış yapacak deniz araçlarının ve vatandaşların pasaport-gümrük işlemlerinin yapılacağı Göcek Deniz Hudut Kapısı’nda Göcek Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri toplam 35 personel ile 24 saat koordineli bir şekilde hizmet verecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları sonrası kısa sürede açıldığı öğrenilen, Deniz Hudut Kapısı’nın personellerini Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ziyaret ederek başarılar diledi.

’’Yat turizmi daha da hızlanacak’’

Gemi ve Liman Güvenliği Şartnamesi’ne uygun olarak donatılan Göcek Deniz Hudut Kapısı’nda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Ömer Zeren ve Göcek Liman Başkanı Altuğ Kurban’ı ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner “Göcek, yat turizminin çok yoğun olduğu bir yer. Yurt dışı girişlerinden hudut kapısı çok önemli. Sayın Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda alınan olur gereği hudut kapısı faaliyete başladı. Bundan sonra bölgede yat turizmi daha çok hızlanacak. Bölgemizin çok önemli bir ihtiyacı idi. Bu ihtiyaç bugün itibariyle giderildi. Gerekli görevlendirmeleri yaptık. Gümrük Muhafaza Ekibi eksiğimizi giderdik ve görevlendirmeler yapıldı. Fethiye’mize hayırlı olsun. Bir hudut kapısında olması gereken mal müdürlüğü, gümrük muhafaza müdürlüğü olacak. Polis arkadaşlarımız da liman müdürlüğüyle koordineli bir şekilde olacak. Tüm giriş çıkışlar yapılabilecek” diye konuştu.