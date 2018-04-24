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24 Nisan 2018 Salı 14:23

Gölyazılı çocuklar arkeolojik kazı yaptı

Nilüfer Belediyesi’nin Turizm Haftası dolayısıyla düzenlediği Arkeoloji Atölyesi’ne katılan Gölyazılı çocuklar yürütülen kazılar hakkında bilgi aldı. Çocuklar da arkeologlar eşliğinde kazı yapmanın heyecanını yaşadı.Gölyazılı...

Gölyazılı çocuklar arkeolojik kazı yaptı
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Nilüfer Belediyesi’nin Turizm Haftası dolayısıyla düzenlediği Arkeoloji Atölyesi’ne katılan Gölyazılı çocuklar yürütülen kazılar hakkında bilgi aldı. Çocuklar da arkeologlar eşliğinde kazı yapmanın heyecanını yaşadı.

Gölyazılı çocuklar, katıldıkları Arkeoloji Atölyesi’nde keyifli bir hafta sonu geçirdi. Atölye, Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Müze Müdürlüğü iş birliğinde, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bilimsel danışmanlığında yürütülen Gölyazı arkeolojik kazıları sürüyor. 11 çocuğun yer aldığı ve iki gün süren atölye, Gölyazı Kazı Evi’nde başladı. Çalışmalar öncesinde çocuklara, bölgedeki arkeolojik kazılar, yaşadıkları yerleşimin kültür varlıkları, defineciliğin kültür varlıkları üzerinde sebep olduğu tahribat gibi konular hakkında bir anket düzenlendi. Anket çalışmasının ardından Kazı Evi ve odalarının işlevleri tek tek çocuklara tanıtıldı.

Gölyazılı çocukların yaşadıkları yerleşimdeki arkeolojik kazıları daha yakından tanımaları için kazı alanları da yerinde incelendi. Arkeoloji Atölyesi çerçevesinde oluşturulan suni kazı alanında çocuklar arkeologlar eşliğinde kazı yaparak heyecanla elde ettikleri buluntuları bilimsel kazı yöntemiyle belgelemeyi öğrendi.

İkinci gün ise Gölyazılı çocukların, müze ve müzeciliğin önemi konusunda bilgi sahibi olmaları ve gözlem yapmaları için Gümüştepe Mahallesi’ne (Misi) gezi düzenlendi. Çocuklar, Nilüfer Belediyesi tarafından hizmete açılan Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi’ni gezerek bilgi aldı.
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