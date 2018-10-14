Gömeç’te Zeytin Hasat Şenliği coşkusu

Balıkesir’in Gömeç ilçesi, 4. Zeytin Hasat Şenliğine ev sahipliği yaptı. Şenlikte hasat edilen zeytinler fabrikada işlendi ve Dr. Ümit Aktaş tarafından "zeytinyağının faydaları" konulu konferans verildi.Gömeç Belediyesi ile Öz-Em Zeytinyağı...

Balıkesir’in Gömeç ilçesi, 4. Zeytin Hasat Şenliğine ev sahipliği yaptı. Şenlikte hasat edilen zeytinler fabrikada işlendi ve Dr. Ümit Aktaş tarafından "zeytinyağının faydaları" konulu konferans verildi.

Gömeç Belediyesi ile Öz-Em Zeytinyağı İşletmesinin birlikte düzenlediği 4.Hasat Şenliği’ne Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Ak Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Fitoterapi Uzmanı Dr.Ümit Aktaş, İşletme Sahibi Mahir Manisalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karaağaç Mahallesi’nin Gemi Yatağı mevkiindeki zeytin bahçesinde düzenlenen şenlikte, Kaymakam Önder Coşğun, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Dr. Ümit Aktaş makine ile hasat yaparken, katılımcılar ağaçların altında zeytin topladı. Hasadın ardından fabrikaya götürülen zeytinler sıkılarak soğuk sıkım yağ elde edilirken, konuklar bol bol zeytinyağını tatma şansını yakaladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Dr.Ümit Aktaş, zeytinyağının faydalarını anlattı.

Zeytine sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Gene zeytin hasadı için Gömeç’e geldik. Zeytinlerimizi topladık. Hasada devam ediyoruz. Biliyorsunuz zeytin bizim memleketimizin en önemli değerlerinden bir tanesi. Biz dünyada en fazla zeytin ağacı bulunan ülkelerden bir tanesiyiz. Zeytin semiz otu gibidir. Allah, herkes faydalansın diye her yere saçmıştır. Ve zeytin ağacı öyle kıymetli bir ağaçtır ki sizden hiçbir şey istemez. Yüzlerce sene yaşar. Size sağlık için zeytin verir, zeytinyağı verir, zeytin yaprağı verir. Tek istediği ona dokunmayın. O size faydalı olmaya devam etsin. Zeytini koruyun. Zeytinyağının kıymetini bilin" dedi.

Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun da, "Zeytin, Gömeç’in, körfezin, Balıkesir’in sahil şehirlerinin vazgeçilmez iştigal alanıdır. Yeşille mavinin bir araya geldiği bu topraklarda her sene hasadımızı yapıyoruz. İnşallah, çiftçimize bu sene hayırlı olsun diyorum" dedi.

Ak Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, "Bizim bu atalarımızdan beri gelen geleneğimiz. Belli bir süre boşluk kalmıştı. Biz onu tamamladık. Artık bundan sonra Gömeçimizin zeytini ve yağını daha da iyi tanıtmak istiyoruz. Zaten, yağımızın kalitesi Kazdağı’nın oksijen oranı ile çok direkt alakalı. Biz de yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz tanıtmak için. Herkesi Gömeç’imize bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.

İşletme sahiplerinden Mehmet Özgü Manisalı da, "İlk hasadımızda birlikteyiz. Dostlarımızı çağırdık. Belediyemizle beraber zeytin hasadı yapıyoruz. İnşallah, herkese hayırlı uğurlu olur. Herkese bol bereket getirir" dedi.