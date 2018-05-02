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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:21

Google haritalarında tepki çeken isim

Google’ın haritalarında İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile Atatürk Ormanı’nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" isminin verilmesi tepkilere...

Google haritalarında tepki çeken isim
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Google’ın haritalarında İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile Atatürk Ormanı’nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" isminin verilmesi tepkilere neden oldu.

İlginç gelişme, bir Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşımla fark edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Ege Deniz Bölge Komunalığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı’nın içinden geçen yol "Kolokotronis Rd" olarak gözüküyor. 1820’li yıllarda Osmanlı’ya karşı başlatılan ayaklanmalara öncülük eden Kolokotronis’in ismini fark eden takipçiler, paylaşımın altına yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Yorumlardan bazıları şöyle:

"O caddeden onu denize dökmüşüzdür takılmayın", "Nasıl yani bir hain’in ismi cadde olarak mı anılıyor İzmir’de?", "Yunan komutan doğmamış Türk bebeklerin katili ve Yunanistan caddelerine ismi verilmiş biri"

Theodoros Kolokotronis kimdir ?

Yunan bağımsızlık savaşında (1821-30) önemli rol oynayan Yunan mareşali olan Kolokotronis, Yunan tarihinin en ünlü milli kahramanlarından biri olarak kabul ediliyor. Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını elde etmesi için mücadele eden Philiki Hetaireia (Filiki Eterya) adlı örgütün üyesi olan Kolokotronis, bağımsızlık savaşı sırasında Mora’da (Peloponnesos) çarpışan isyancılara önderlik etti.
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