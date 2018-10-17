Görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Dün akşam Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında görev alan Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Karapınar (49), kalp krizi geçirdi. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Karapınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Karapınar için tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, şehidin eşi Fatma ile çocukları Aleyna Su ile Mustafa ve silah arkadaşları katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan şehidin eşi Fatma ile çocuklarını, protokol üyeleri ve şehidin meslektaşları teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Karapınar’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.