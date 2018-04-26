Görevinden istifa eden Burdur Valisi Yılmaz, Burdur’dan ayrıldı

AK Parti’den Manisa milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Burdur Valisi Şerif Yılmaz kentten ayrıldı.

AK Parti’den Manisa milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Burdur Valisi Şerif Yılmaz kentten ayrıldı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti’den Manisa milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldı. Saat 16.00’da valilik binasında düzenlenen tören ile görevinden ayrılan Yılmaz, "17 Haziran 2016’da göreve başladığım Burdur’da, ilimizin gelişmesi, kalkınması için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalıştık. En büyük şanssızlığımız, göreve başlamamdan bir ay sonra hain darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Tüm ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de zaman kaybına sebep oldu. İş ve işlemlerde istemesek de birtakım yavaşlamalar meydana geldi" dedi.

Yaptığı iş ve işlemlerde hiçbir kişi ve kurumu öncelemeden, adalet ölçüsü içerisinde hizmet etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Meslek hayatımda dikkat ettiğim en önemli husus, hiçbir kimsenin hakkının başkasına verilmemesidir. Adalet ve hakkaniyet kuralları içinde hizmetin sunulması birinci önceliğimiz oldu. İki yıla yakın bir süre görev yaptığım Burdur’dan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Tüm Burdurlu hemşehrilerime ’Allahaısmarladık’ diyor, haklarını helal etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Vali Yılmaz daha sonra mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelen Burdurlularla vedalaşarak Ankara’ya hareket etti. 1993 yılında şehit olan Er Süleyman Efek’in annesi Fatma Efek, Vali Yılmaz’a sarılarak gözyaşı döktü.