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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:35

Görme engelli Ahmet Üstünel, dünyada ilk kez iki kıta arasını kanoyla geçti

Görme engelli Ahmet ÜstüneL, Asya ile Avrupa kıtalarının arasından kürekle geçen ilk görme engelli denizci olmak için bu sabah Beykoz’dan yola çıktı. Kanoyla boğazı geçen Yeniköy’e ulaştı.

Görme engelli Ahmet Üstünel, dünyada ilk kez iki kıta arasını kanoyla geçti
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Görme engelli Ahmet ÜstüneL, Asya ile Avrupa kıtalarının arasından kürekle geçen ilk görme engelli denizci olmak için bu sabah Beykoz’dan yola çıktı. Kanoyla boğazı geçen Yeniköy’e ulaştı.

Görme yeteneğini 3 yaşında kaybetmesine rağmen hayallerinden hiç vazgeçmeyen Ahmet Üstünel, bir ilke imza atmak için bugün Beykoz’dan denize açıldı. ABD’de görme engelli çocuklara öğretmenlik yapan ve 12 yıldır San Francisko’da yaşayan Üstünel, görme engelliler için sosyal çalışmalar yapan vakfın açtığı proje yarışmasına başvurdu. ‘Hayalindeki Projeyi Anlat’ adındaki yarışmaya katılan Üstünel, Asya ve Avrupa kıtaları arasını kano ile aşma projesini sundu. Özel bir navigasyon sistemi kullanmak zorunda olan Üstüner, o hayaline ulaşmak için bugün Beykoz’dan kano ile yola çıktı. Navigasyon sistemi ile boğazı aşan Üstünel Yeniköy’e ulaştı.
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