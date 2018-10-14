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14 Ekim 2018 Pazar 10:35

Görme engelliler ‘EyeSense’ ile nesneleri tanıyabilecek

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği, sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çeken EyeSense uygulamasına ’nesne tanıma’ özelliği ekledi. Türkiye’de ilk kez olduğu...

Görme engelliler ‘EyeSense' ile nesneleri tanıyabilecek
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Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği, sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çeken EyeSense uygulamasına ’nesne tanıma’ özelliği ekledi. Türkiye’de ilk kez olduğu belirtilen sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilen uygulama ile görme engellilerin hayatı kolaylaşacak.

Türk Telekom, görme engelliler için geliştirdiği EyeSense uygulamasına ‘nesne tanıma’ özelliğini ekledi. Türk Telekom’un mobil uygulaması EyeSense ile görme engelliler, Türkiye’de ilk defa sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilecek.

Görüme engelliler uygulama ile nesneleri tanıyabilecek

Şirket, EyeSense uygulamasına eklenen nesne tanıma özelliği ile görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm sunacak. Bu sayede Türkiye’de ilk kez görme engelliler de sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilecekler. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını tanıtmak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecekler.
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