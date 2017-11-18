Görme engelliler için özel tasarlanan cami halısı Manisa’da dokundu

Geçtiğimiz aylarda ibadete açılan Almanya’nın Köln şehrindeki DİTİB Köln Merkez Camii halılarının Manisa’nın halılarıyla ün salmış Demirci ilçesinde dokunduğu belirtildi.

Görme engelli vatandaşların ibadetlerini yapabilmeleri için sipariş üzerine özel olarak tasarladıkları halıların dokunduğunu ifade eden Serko Halı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Arslan, “Manisa’nın Demirci ilçesinde 1974 yılından bu yana yün cami halısı ve otel halısı üretimi yapan firmayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri dünyada ki camilere kendimiz giderek yerinde döşemesini de yapmaktayız. En son yaptığımız yeni bir değişik projede el oyma tekniğiyle görme engelli vatandaşlarımız için algı oluşturmaya çalıştık. Bu talep bize Almanya’nın Köln şehrinde yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptırmış olduğu Merkez Camii’nden geldi. Müellif tarafından istenilen bir projeydi. Biz de onların istediği bir şekilde çalışmayı yaptık ve halıları da döşedik. Şu an çok olumlu tepkiler almaktayız. Görme engelli vatandaşlarımız el oyma tekniğiyle yaptığımız bölümlerden buranın namaza durulacak saf yeri olduğunu anlıyorlar. Görme engeli olmayan vatandaşlarımız ise bu kabartmadan bir rahatsızlık duymadan rahat bir şekilde ibadetlerini sürdürüyorlar” dedi.



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Diğer camilerden de bu şekilde talepler gelmeye başladığını belirten Arslan, halı üretiminde kullanılan yünlerin yurt içindeki koyun yünleri ve yurt dışındaki Yeni Zelanda ile Avustralya bölgesinden ithal edildiğini aktardı. Arslan, dokunan halıların alev almadığını ve çıkan dumanın da insanların zehirlenmelerine neden olmadığını ifade etti.