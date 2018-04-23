Gösteriyi unutup paralara hücum ettiler

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 23 Nisan kutlamalarında öğrencilerin sergilediği gösteri esnasında saçılan sahte paraları gerçek zanneden izleyici çocuklar, gösteriyi izlemeyi bırakıp yerdeki paraları topladı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önemine hitaben konuşmalar yapıldı. Daha sonra ise İslahiye Demokrasi Meydanı’nda gösteriler sergilendi.

Meydanda Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Malkaçoğlu tiplemeleriyle sahneye çıkan öğrencilerin sergilediği gösteriler ile başlayan etkinlik Çin, ABD, Almanya, Doğu Türkistan, Afrika, Bosna Hersek gibi çeşitli ülkelerin yöresel kıyafetlerini giyen çocuklar ile Suriyeli çocukların protokolü ve alandakileri selamlaması ile devam etti.

Ana sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları gösterilerin ardından Barış Manço gösterisi sahnelendi. Barış Manço şarkılarının da yer aldığı programda, sahnedeki ’Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın gösteri gereği sahte paraları saçmasının ardından çocuklar, gösteriyi bırakıp paralara hücum etti. Yerlerdeki paraları toplamak için sahneye gelen çocukların durumuna gösteriyi sergileyen gruptaki çocuklar da şaşırdı. Zabıta ekiplerinin uyarıları ile çocukların sahnenin dışına alınmasıyla gösterilere devam edildi.

Protokol üyeleri koltukları çocuklara bıraktı

Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği programda, protokol üyeleri oturdukları koltuklardan kalkarak, çocuklara yer verdi. Koltuklarını çocuklara bırakan protokol üyeleri, etkinlikleri ayakta izledi.

Programa İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106. Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, Emniyet Müdürü Bedrettin Arıtaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Gözel, Askerlik Şubesi Başkanı Personle Yüzbaşı Mustafa Sarıkaya, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk, daire amirleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, çeşitli dövüş dalları ile ilgili gösterilerin ardından sona erdi.