Gözleri bandajlı ellerindeki bastonlarla yürüdüler

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri, yaşadıkları zorlukları Manisalılara anlatmak için bir etkinlik düzenledi. Üyeler etkinliğe takılan vatandaşların gözlerini bandajla bağlayarak, empati yürüyüşü yaptırdı.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri, yaşadıkları zorlukları Manisalılara anlatmak için bir etkinlik düzenledi. Üyeler etkinliğe takılan vatandaşların gözlerini bandajla bağlayarak, empati yürüyüşü yaptırdı.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mustafa Genç, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Manisa Valiliği önünde toplanan gruba beyaz bandaj ve beyaz baston dağıtımı yapıldı. Görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerine bandaj takan vatandaşlar, empati yürüyüşüne başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede onlarca zorlukla karşılaşan vatandaşlar, kısa bir süreliğine de olsa görme engellilerin yaşadıkları zorlukları kendileri deneyimledi.

Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, “Engelli insanlarımızın nasıl bir durumda olduğunu anlama adına bu hissi yaşamak lazım. O yüzden buraya geldim” dedi.