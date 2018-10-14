Gözlerinde siyah bant, ellerinde beyaz baston ile yürüdüler

Bir grup Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerine bandaj takıp empati yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede onlarca zorlukla karşılaşan öğrenciler görme engellileri daha iyi anladıklarını söylediler.

Kütahya’da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi bir grup, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerine bandaj takıp empati yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede onlarca zorlukla karşılaşan öğrenciler görme engellilerin yaşadıkları zorlukları kendileri de yaşadılar. Altı nokta körler derneği Kütahya şubesi tarafından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Kütahyalıların görme engellileri sosyal hayatta görmeleri ve onların yaşadığı sıkıntılara karşı empati yapmaları amaçlandı.

Etkinlik ile ilgili basın açıklaması gerçekleştiren Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, amaçlarının görme engellilerin yaşadıkları sıkıntılara karşı empati yapmak olduğunu söyledi. Barış, "Bizler için en önemli konu görme engellilerin güvenliği ve erişilebilirliği. İnanın bizim için yollar, bugün yürüdüğümüz gibi her zaman açık olmuyor. Yolun karşısına geçerken, elimizde beyaz baston olmasına rağmen durmayan araçlar, üzerimize doğru yürüyen insanlar gerçekten bizi güvenlik noktasında sıkıntıya düşürüyor. Şehrimizde birçok noktada trafik ışıklarının sesli uyarı sistemli olmayışı bizlerin güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Aynı şekilde şehir içi ulaşımda kullandığımız otobüslerde sesli uyarı sisteminin olmayışı hangi durağa geldiğimizi bilmememize yol açıyor. Bunun için yetkililerimizden adım atılmasını bekliyoruz. Empati yürüyüşüne katılan öğrenci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Öğrencilerden Havva Nur Şahin ise hayattaki en büyük engelin empati kuramamak olduğunu, empati yürüyüşü ile görme engellilerin sorunlarına hassasiyetle yaklaşmayı öğrendiklerini ifade etti. Şahin, "Gözlerimiz kapalı bir şekilde bastonlarla yürüdük ve onları neler hissettiklerini anlamaya çalıştık. Sosyal Bilgiler öğrencileri olarak onları önemsiyor ve hayatlarını kolaylaştıracak bir dal olmak için uğraşıyoruz. Bu yüzden buraya aklımızla değil yüreğimizle katıldık. Yürüyüşümüzün amacı, sosyal çevrenin engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartlara kavuşturulmasında farkındalık oluşturmak" diye konuştu.

Etkinliğe katılan diğer öğrenciler ise görme engellilerin yaşadıkları sıkıntılar için yetkililerden ve vatandaşlardan anlayış göstermelerini istediler.