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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:25

Gözü yaşlı köpek sahibi bu kez çareyi astığı afişlerde arıyor

Isparta’da kaybettiği Fındık isimli köpeğini gözyaşları içerisinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile arayan kadın bu kez farklı bir yöntem deneyerek, hazırladığı afişle sokaklarda köpeğini aramaya devam etti. Genç...

Gözü yaşlı köpek sahibi bu kez çareyi astığı afişlerde arıyor
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Isparta’da kaybettiği Fındık isimli köpeğini gözyaşları içerisinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile arayan kadın bu kez farklı bir yöntem deneyerek, hazırladığı afişle sokaklarda köpeğini aramaya devam etti. Genç kadın, sokak sokak hem köpeğini aradı hem de üzerinde bulana 500 lira ödül verileceği yazan afişleri astı.

Isparta’da 10 Ekim 2018 tarihinde arkadaşına emanet olarak bıraktığı köpeği kaybolan Sema Bağbak, arama çalışmalarını sürdürüyor. Bağbak, yaklaşık 7 yıl önce 8 aylıkken sokakta bulduğu köpeği sahiplendikten sonra geçtiğimiz günlerde kaybedince, duygu dolu anlar yaşamış ve çektiği iki gözü iki çeşme videoyu paylaştıktan sonra izleyenleri üzmüştü.

Sosyal medya hesabında paylaştığı video dakikalar içinde binlerce kişi tarafından izlenerek, hayvanseverler tarafından paylaşılan Bağbak’ın çağrısı kısa sürede büyük yankı uyandırmıştı.

Gözü yaşlı köpek sahibi bu kez afiş asarak arama çalışması yapıyor. Köpeğinden başka kimsesinin bulunmadığını ifade eden Bağbak, köpeğine kavuşmak istiyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sav kasabasında görüldüğü söylenen ve belediye kameraları tarafından zaman zaman kayda giren Fındık için ilk afiş de aynı bölgede asıldı.

Sav kasabasında afiş asma çalışmalarına başlayan Bağbak, köpeği bulununcaya dek il merkezi ve farklı mahallelerde de aynı yöntemle aramalarını sürdüreceğini iletti.

Bağbak’ın astığı afişlerde ise, 7 yaşındaki Fındık isimli köpeğin fotoğrafıyla birlikte, "10 Ekim Çarşamba günü Sav kasabasında kayboldu, ilaç kullanıyor. Allah aşkına gören bilgi versin. Bulana 500 TL ödül" ifadeleri yer aldı.
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