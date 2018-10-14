GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 14:50

Gözünde katarakt olan 3 aylık Yunus Emre görmek için yardım eli bekliyor

Balıkesir’de 3 aylık bebeğin katarak olduğu doktor kontrolünde ortaya çıktı. Anne ve babasının sesini duyan ancak göremeyen minik Yunus Emre’nin ameliyat olabilmesi için 33 bin liraya ihtiyaç var.Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet...

Gözünde katarakt olan 3 aylık Yunus Emre görmek için yardım eli bekliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’de 3 aylık bebeğin katarak olduğu doktor kontrolünde ortaya çıktı. Anne ve babasının sesini duyan ancak göremeyen minik Yunus Emre’nin ameliyat olabilmesi için 33 bin liraya ihtiyaç var.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet eden Turgay (30) ve Tuğbanur İpek (25) çiftinin 2 yaşındaki çocuğu İsmail’in ardından 3 ay önce Yunus Emre adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Rahatsızlanan minik Yunus Emre için Ayvalık Devlet Hastanesine koşan İpek çifti, çocuklarının görmediğini öğrendi. Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen Yunus Emre’nin kısa zaman içerisinde ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen aile, Bursa Retina Göz Hastanesini arayarak durumu anlattı. Her iki gözdeki katarakt ameliyatı için toplam 33 bin lira ücret ödemesi gerektiğini duyan İpek çifti, ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Baba Turgay İpek, "Ben bir maden şirketinde kepçe operatörlüğü yapıyorum. Evim kira. Eşim çalışmıyor evde çocuklarımıza bakıyor. Çocuklarımın masrafları ve ev masrafları derken kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Minik bebeğimizin sağlığına kavuşması için devlet hastanelerindeki sigortam bu ameliyatlara yetmiyor. Üstelik başvurduğumuz devlet hastanelerinde de bu ameliyatların yapılabilmesi için gereken imkanların bulunmadığı bize söylenildi. Bu kez Manisa Celal Bayar Üniversite’sindeki Profesör Süleyman Sami İlker’e ulaştık. Bize, ‘Hemen gelin önce araştıralım. Sonra ameliyatı konuşalım’ deyince umutlandık. İzmir 9 Eylül Üniversitesi ise bize ancak 2019 Nisan ayına gün verebiliyor. Zaten bu süreçte katarak daha da ağırlaşırsa, belki de yavrumun iki gözü de kör kalacak. Şu anda 3 aylık bebeğimiz benim ve annesinin sesini duyuyor ama bizi göremediği için sürekli ağlıyor. Onun bu ağlayışları karşısında elimizden hiçbir şey gelmemesinin çaresizliğini yaşıyoruz" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku