Gözünde katarakt olan 3 aylık Yunus Emre görmek için yardım eli bekliyor

Balıkesir’de 3 aylık bebeğin katarak olduğu doktor kontrolünde ortaya çıktı. Anne ve babasının sesini duyan ancak göremeyen minik Yunus Emre’nin ameliyat olabilmesi için 33 bin liraya ihtiyaç var.Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet...

Balıkesir’de 3 aylık bebeğin katarak olduğu doktor kontrolünde ortaya çıktı. Anne ve babasının sesini duyan ancak göremeyen minik Yunus Emre’nin ameliyat olabilmesi için 33 bin liraya ihtiyaç var.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet eden Turgay (30) ve Tuğbanur İpek (25) çiftinin 2 yaşındaki çocuğu İsmail’in ardından 3 ay önce Yunus Emre adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Rahatsızlanan minik Yunus Emre için Ayvalık Devlet Hastanesine koşan İpek çifti, çocuklarının görmediğini öğrendi. Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen Yunus Emre’nin kısa zaman içerisinde ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen aile, Bursa Retina Göz Hastanesini arayarak durumu anlattı. Her iki gözdeki katarakt ameliyatı için toplam 33 bin lira ücret ödemesi gerektiğini duyan İpek çifti, ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Baba Turgay İpek, "Ben bir maden şirketinde kepçe operatörlüğü yapıyorum. Evim kira. Eşim çalışmıyor evde çocuklarımıza bakıyor. Çocuklarımın masrafları ve ev masrafları derken kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Minik bebeğimizin sağlığına kavuşması için devlet hastanelerindeki sigortam bu ameliyatlara yetmiyor. Üstelik başvurduğumuz devlet hastanelerinde de bu ameliyatların yapılabilmesi için gereken imkanların bulunmadığı bize söylenildi. Bu kez Manisa Celal Bayar Üniversite’sindeki Profesör Süleyman Sami İlker’e ulaştık. Bize, ‘Hemen gelin önce araştıralım. Sonra ameliyatı konuşalım’ deyince umutlandık. İzmir 9 Eylül Üniversitesi ise bize ancak 2019 Nisan ayına gün verebiliyor. Zaten bu süreçte katarak daha da ağırlaşırsa, belki de yavrumun iki gözü de kör kalacak. Şu anda 3 aylık bebeğimiz benim ve annesinin sesini duyuyor ama bizi göremediği için sürekli ağlıyor. Onun bu ağlayışları karşısında elimizden hiçbir şey gelmemesinin çaresizliğini yaşıyoruz" diye konuştu.