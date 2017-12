Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümünü yayımladıkları bir mesajla kutladı.

GTO Başkanları “Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken Millî Mücadele ateşini yakan; namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır” dediler.

GTO Başkanları, Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajında, Gaziantep’in adını tarihin derinliklerinden, unvanını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından aldığını belirttiler.



Gaziantep’in atalarından aldığı mücadele gücünü, yaşamın her alanında uygulamayı başaran bir şehir olduğunu vurgulayan GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, “Kurtuluş Savaşı döneminde, aziz vatanımızın hemen her köşesinde topyekun sürdürülen istiklal mücadelesinin en çetin sahnelerinden biri de Gazi şehrimizde yaşandı. Antep halkı vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, kurtuluşa olan inancı ve kararlılığıyla Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan, Teğmen Mustafa Yavuz ve adı tarihe karışmış sayısız isimsiz kahraman sayesinde gazilik unvanını almış ve kurtuluşa ulaşmıştır. Antep Savunması, işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne; yokluk, yoksulluk gibi her türlü imkansızlığa rağmen gazi şehrimizin fedakar, inançlı ve yüreği vatan sevgisiyle dolu kahramanlarının büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücüyle tarihe mal olmuş destansı bir direniştir. Antep Savunması, esir olmaktansa ölmeyi tercih eden bu milletin hürriyet ve bağımsızlık aşkının, sarsılmaz irade ve direniş ruhunun karşısında hiçbir gücün duramadığını bütün dünyaya göstermiş ve mazlum milletlere örnek olmuştur. Bu mücadele gücünü ekonomik hayata da yansıtan Gaziantep, bugün üreten, istihdam eden ve ürettikçe katma değer oluşturan örnek bir şehirdir. Bu destansı mücadeleyi, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarması gerekmektedir. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle üzerine aldığı her türlü görevi, bu vatanı bizlere miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Bugün atalarımıza layık olmanın sevinci ile kurtuluş mücadelemizin bir kez daha haklı gururunu yaşıyoruz. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünü emsalsiz bir gururla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bütün hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandılar.