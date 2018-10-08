Gübre ve biyolojik mücadele için bakteriden tarımsal ilaç elde edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Eltem ile araştırma ekibi, mikroorganizmaları kullanarak bitkilerin gelişim ve büyümesini destekleyen mikrobiyal gübre ve bitkilerde mantar hastalıklarına neden olan küflere karşı mikroorganizmalardan yola çıkarak formülasyon geliştirdi. İki tescillenmiş bir de başvuru aşamasında üç patenti bulunan ekibi ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılı çalışmalarından dolayı ekibi kutladı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Eltem ile araştırma ekibi, mikrobiyal gübre olarak bilinen bitkilerin gelişim ve büyümesini destekleyen mikroorganizmaları kullanarak kitlesel üretim için prosesler geliştirdi. Araştırma ekibi yine aynı yöntemle bitkilerde mantar hastalıklarını engellemek amacıyla hastalık yapan küfleri engelleyen mikroorganizmaları belirleyerek formülasyon geliştirdi. Laboratuvarda araştırma ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’de tarım alanlarındaki organik madde miktarının düşük olduğuna dikkat çekti. Gübre ve ilaçta dışa bağımlılığın önüne geçmek için yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Rektör Budak, Egeli bilim insanlarının bu anlamda yoğun bir çaba içinde olduğunu vurguladı.

İthalatı azaltacak ürün

Rektör Budak, TÜBİTAK ve EÜ destekli pek çok çalışmaya imza atan Prof. Dr. Eltem ile araştırma ekibinden projeleri hakkında bilgi aldı. Rektör Budak, "Ekibimiz özellikle ülkemizin dışa bağımlı olduğu gübre ve pestisit kullanımına yönelik ithalatı azaltacak yerli ve milli ürünler geliştirdi. Bakteri ve fungus üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirilen formülasyonlar, bitkilerin tohumuna veya fidanına bulaştırılarak daha az tarımsal ilaç kullanımı sağlanıyor. Daha az ilaç kullanımı diğer taraftan da ekonomik bir kazanç sağlıyor çiftçiye. Yine aynı şekilde topraktaki mikro besin maddelerinin bitki tarafından daha iyi kullanabilmesi için geliştirilen formülasyonlar toprağa karıştırılmasıyla birlikte topraktan bitkinin daha çok besin maddesi alması ve toprağın zenginleşmesi sağlanıyor. Dünyada ciddi bir ekonomik rekabet var, ülkemizin bu ekonomik mücadele çerçevesinde, gübre ve tarımsal ilaç gibi konularda öğretim üyelerimizin yerli ve milli ürünleri dışa bağımlılığımızı azaltacak. Üniversitelerde bilim insanlarının geliştirdiği bu ürünlerin ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılması için yerli yatırımcıların bu konulara özen göstermesi ve yatırım yapmasını istiyoruz. Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına bu tür çalışmalardan dolayı hocalarımızı kutluyorum" dedi.

"Daha ucuz maliyetlerle Türk tarımına kazandırmak istiyoruz"

Uzun yıllar mikroorganizmalarla çalıştığını belirten EÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Eltem, "Ekonomik ve ekolojik kısıtlamaların büyük bir olasılıkla artacağı 21. yüzyıl tarımında biyolojik preparatlar gibi çevre dostu ürünlerin kullanımını hedefleyen tarımsal üretim politikaları giderek önem kazanacaktır. Tarımsal üretimde verim kayıplarına neden olan faktörlerin biyoteknolojik çözümü için, biyolojik gübreler ve biyolojik mücadele etmenlerinin geliştirilerek, laboratuvar, sera veya tarla koşullarında test edilmesi ve bunların ticarileşmesine olanak verilmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Yaklaşık 10 yıldır tarımsal girdilerden biri olan ve ülkemizde kullanılan biyolojik preparatların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. İki grup halinde çalışmalar devam ediyor. Bizim burada amacımız uzun yıllar yapılan çalışmalarla tarafımızdan geliştirilen ve kitlesel üretim yöntemleri optimize edilmiş ülkesel orijinli biyolojik (biyogübre/biyolojik mücadele) preparatları alan etkinlik denemeleri yapıldıktan sonra hem yerli bir ürün geliştirmek hem de yurt dışına ihraç edilebilecek özelliklerde ve kalitede üretmek. İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı olan bu ürünleri daha ucuz maliyetlerle Türk tarımına kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.