GÜBRETAŞ model bahçe uygulamasında rekor fındık

GÜBRETAŞ, fındık tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Ordu’da yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Bahçe Günü etkinliğinde paylaştı. Türkiye’de dönüm başına denk gelen ortalama 90 kilogram iken, örnek uygulamanın yapıldığı arazide ise mühendislerin yaptığı sayıma göre dönüm başına yaklaşık 300 kilogram fındık alındığı bilgisi paylaşıldı.

Son yıllarda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği ’bitkiye ve bölgeye özel’ gübre çeşitleriyle ülke tarımının geleceği için katma değer üretmeye devam eden GÜBRETAŞ, Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor. GÜBRETAŞ’ın ’Bilinçli üretici kazanır’ sloganıyla düzenlediği iyi tarım uygulamaları kapsamında, fındık tarımındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik model uygulaması, bu yıl Ordu’daki bir önder çiftçinin fındık bahçesinde yapıldı. Bu örnek çalışmada toprak analizi sonuçları, arazi yapıları ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alarak geliştirilen bitki besleme ve koruma programları uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda arazide hem verim hem de kalite açısından bölge ve Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek verimler elde edildi.

"Geleneksel üretimleri bırakıp, doğru uygulamaları ve ürünleri kullanırsanız, verimi fark edeceksiniz”

Etkinlikte konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve aynı zamanda GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, daha önceden dönümde 100-150 kilogram mahsul alınan bahçeden, ‘İyi Tarım Uygulaması’ ile yaklaşık 300 kilogram fındık elde edildiğine dikkat çekti. Poyraz, “GÜBRETAŞ iştirakimizin öncülüğünde ve katkısıyla başlanılan ‘İyi Tarım Uygulaması’ örneğinin, kamuoyuna paylaşımını yapmak üzere toplandık. Karadeniz bölgemizde temel 2 tane ürünümüz var, bir tanesi fındık, bir tanesi de çay. Ve bu bölgemize geldiğimizde nereye gidersek gidelim, fındık ile yatıp, çay ile kalkıyoruz. Bu yörenin kendine has bir özelliği bu. Dolayısı ile buraya özel ve buraya özgü bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu, en temel husus da burada nüfusun büyükşehirlere göçtüğü gerçeğini de kabul ederek ve bu insanlara ulaşmamız gerektiği gerçeğini de kabul ederek, gerek buradaki, gerekse büyükşehirlere göçüp buraıyla bağını kopartmamış insanlarımıza ulaşarak, ‘Eğer siz geleneksel üretimleri bırakıp, onun yerine doğru uygulamaları ve ürünleri kullanırsanız, verimi fark edeceksiniz’ diyoruz. Örneği burada, daha önce 150 kilogramın altında ürün alınırken, bu verimlilik 300 kilograma kadar çıktı. Bu da örneği ile ispat edildi. Sizler de bunu yapın demek için bu programın bu anlamda ziyadesi ile önemi var” dedi.

Programda, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da birer konuşma yaptı. Daha sonra protokol ve beraberindekiler, örnek bahçeye giderek, ziraat mühendislerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve bahçeyi inceledi.

“Bu bahçede, Türkiye ortalamasından 3-4 kat daha fazla fındık aldık”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da, Türkiye’deki dönüm başına denk gelen fındık ortalamasının 90 kilogram olduğunu hatırlatarak, bu rakamın örnek bahçede 4 katına kadar yükseldiğine dikkat çekti. Yumaklı, şöyle konuştu:

“Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi ama henüz daha bunun parasal karşılığını alamamış durumda. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi de verimlilik ve kalite ile alakalı. Bunun 2 yönü var, bir tanesi ‘siz bitkinizi nasıl besleyeceksiniz?’, ikinci bölümü de ‘Ürününüzün bakımını nasıl yapacaksınız?’ Burası, son derece düzgün temiz bir bahçe, bakımı yapılmış ağaçlar. GÜBRETAŞ’ın bu fındık ürününe özgü üretmiş olduğu Çotanak Fertil ürünü, kendisine verilen reçetenin tam zamanında, olması gerektiği dozlarda uygulanması sonucu da bu. Türkiye ortalaması dönümde 90 kilogram, çeşitli etkenler söyleyebiliriz. Örneğin, iklim şartları bunu azaltmıştır, su problemi olmuştur ve azalmıştır ama bu gerçeklik şu ki, Türkiye ortalaması 90 kilogram. Eğer biz burada Türkiye ortalamasının üzerinde ve 3-4 kat üzerinde bir ürün alabiliyorsak, bunu da bilimsel bir biçimde yapıyorsak, demek ki doğru bir uygulama yapmış oluyoruz.”

“Bahçe sahibimiz, bilimsel yöntemlere inanarak kendisine en yüksek faydayı sağlamış”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bahçe sahibi Mehmet Zafer Ak’ın kendileri ile yaptığı ortak çalışmada mühendislerin belirlediği bilimsel yöntemleri uygulayarak başarıyı elde ettiğini ifade ederek, “Bu bahçe gerçekten örnek bir bahçe, üreticimiz de örnek bir üretici. Bilimsel yöntemlerin tamamına inanmış, bunların tamamını uygulamış. Bizim uzman mühendis arkadaşlarımızla beraber çalışmış ve sonuç itibariyle de daha az gübre tüketerek, daha iyi bir verimle kendisine en yüksek faydayı sağlamış. Sadece burada sağlanan fayda üreticinin kendisine değil, aynı zamanda ülkeye de önemli bir faydadan bahsediyoruz” diye konuştu.

“Amacımız, bilinçli gübre tüketimi ile yüksek ve kaliteli ürün almak”

“Bizim amacımız, bu örneklikleri göstererek, Türkiye’de gübre tüketiminin olması gerektiği gibi bilinçli tarım uygulamaları ile yapılması, bundan en üst verim alınması ve kaliteli ürünleri üretmek” diyen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu uygulamanın yaygınlaştırılması için GÜBRETAŞ Türkiye’nin farklı illerinde 15 farklı tarımsal ürün için, yine buradakine benzer şekilde model tarla ve bahçe çalışmaları yapıyor. Temel amacımız, bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak. Burada hem biz kazanacağız, hem de ülkemiz kazanacak. Biz, Türkiye’nin en büyük tarım ailesi Tarım Kredi Kooperatifi’nin en büyük iştirakiyiz. Dolayısı ile bizim bu faaliyetlerden kazanmış olduklarımız tekrar üreticilere geri dönüyor. Bu anlamda ülkede verimin ve kalitenin artması, elde edilen faydanın ve katma değerin artması bizim de tekrar bu uygulamaları canı gönülden farklılaştırarak-geliştirerek yapmamızı sağlıyor.”

“3 yılda 2 katından fazla artış görüldü”

Ardından açıklamalarda bulunan örnek bahçenin sahibi Mehmet Zafer Ak ise, yapılan uygulama ile fındık veriminin artarak, küllenme ve benzeri hastalıkların da ortadan kalktığını söyledi. 2015 yılından önce buradaki dönüm başına denk gelen fındık kilogramının 100-130 arasında değiştiğini aktaran Mehmet Zafer Ak, “Bu sene yaklaşık olarak 300 kilogram civarında. Yaptığımız sayıma göre 300 kilogram ve üzeri de görülebiliyor. Şubat ayında Çotanak Fertil gübresini kullandık ve bu gübre dalın üzerindeki bir metrenin üzerindeki sürgünlerin oluşumu ve çotanak sayısının artmasına yardımcı oluyor. Bunların arttığı sürece, ürün sayısı da artıyor. Bunu attıktan 5-6 ay sonra kendisini göstermeye başlıyor. Zamanla bitki beslenecek ve bu dediğimiz çotanak ve sürgünler oluşacak. Bunlar oluşmadığı sürece ürün artışı olmaz. Bu artış da Çotanak Fertil dediğimiz gübrenin içerisindeki 7 çeşit gübre sayesinde olacak” şeklinde konuştu.

“Görülen bu artış, bizim için çok ciddi rakamlar”

Bahçe sahibi Mehmet Zafer Ak, Çotanak Fertil gübresini 2015 yılında bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesi üzerine kullanmaya başlayıp o zamandan itibaren düzenli olarak kullandığına dikkat çekerek, fındıkta görülen artışın kendileri için oldukça ciddi rakamlar olduğunu belirtti. Ak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ürünün, dönüm olarak 2 mislinden daha fazla arttığını gördük. Bunlar bizim için çok ciddi rakamlar. Bölgemizde geçtiğimiz yıl dönümde fındık verim ortalaması 100 kilogram civarındaydı, bizim bahçemizde ise 200-250 kilogram civarındaydı. Gübrenin burada nasıl bir besleme yaptığını dalların üzerindeki sürgünlerden, çotanak sayılarının artışından anlayabiliyoruz. Bunlar, düzgün bir gübrelemenin yapıldığından dolayıdır. Üreticilerin mutlaka toprak tahlillerini yaptırıp, bu gübreleri kullanmasını tavsiye ediyorum.”

Perşembe ilçesine bağlı Doğanköy’de düzenlenen toplantıya, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Fiskobirlik Genel Müdür Yardımcısı Salih Öğütgen ile organizasyonu yapan GÜBRETAŞ adına Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ve GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra bölge müdürleri, kooperatif ve bayilerden yetkililer ile 200 civarında fındık üreticisi katıldı.