Gümrük kaçağı yavru köpekler ihale ile satılacak

Edirne’de, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen çeşitli cinslerde 9 yavru köpeğin Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık ihaleyle satılacağı açıklandı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 27 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’da açık artırma suretiyle 4’ü Çin aslanı, 3’ü king charles,1’i terrier ve 1’i pug olmak üzere 9 yavru köpeğin açık ihale ile satışının gerçekleştirileceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İhale, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binasında (Kapıkule Gümrük Kapısı, J-1 Bölümü) gerçekleştirilecek olup, ihaleye katılmak isteyenlerin 26 Nisan 2018 tarihi saat 16.30’a kadar Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teminatın kesinlikle yatırılması gerekmektedir. İhale ile ilgili 0 284 215 21 78 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir" ifadeleri kullanıldı.