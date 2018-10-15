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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:17

Gümüş şehir altın rengine büründü

Sonbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı Gümüşhane’de altın sarısı renkleriyle yaşanan dönüşüm ‘Gümüş şehir altın rengine büründü’ yorumlarına neden oldu.Enteresan ve sıradışı bir coğrafyaya sahip olan Gümüşhane’de...

Gümüş şehir altın rengine büründü
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Sonbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı Gümüşhane’de altın sarısı renkleriyle yaşanan dönüşüm ‘Gümüş şehir altın rengine büründü’ yorumlarına neden oldu.

Enteresan ve sıradışı bir coğrafyaya sahip olan Gümüşhane’de kış mevsimi öncesinde doğada renk dönüşümü hızla devam ediyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde sonbaharın altın sarısı renklerinin en güzel şekillerinin görüldüğü Gümüşhane’de doğanın renk cümbüşü gösterisi başladı. Önce kentin yüksek kesimlerinde başlayan renk dönüşümü Kasım ayı sonuna kadar en düşük rakımlı bölgelere doğru devam edecek.

Sonbahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerde başta yaban kavakları olmak üzere yeşilden sarıya, turuncudan kahverengi ve kızıla dönen sıcak renk tonları eşsiz görüntüler sunuyor. Hem cep telefonlarıyla hem de profesyonel fotoğraf makineleriyle son dönemde çekilen onlarca sonbahar fotoğrafı sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.

Coğrafyasının yüzde 60’ı dağlardan oluşan, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane’de 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar gelen rakım farkının yanında Türkiye’nin üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisini sınırları içerisinde barındırması Gümüşhane’nin enteresan ve sıradışı bir coğrafya olarak nitelendirilmesine sebep oluyor.
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