Gümüşçay Belediyesinden öğrencilere ’Akıllı-e dershane’ imkanı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga’da Üniversite sınavına girecek olan 960 lise son sınıf öğrencisine, internet üzerinden eğitim imkanı sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda okul müdürleri ile bir araya gelen Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, "Belediye olarak eğitime her zaman destek veriyoruz. Bu çalışma ile öğrencilerimizin evlerine dershane gelmiş olacak. Öğrencilerimiz, ister cep telefonundan, ister tabletinden, ister bilgisayarından her ortamda dersleri öğrenebilecekler. Burada amacımız öğrencilerimizi üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaktır. Projenin bir adedinin bedeli 599 lira olup 960 öğrenciye hediye ediyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’de heyecan uyandıran sistem sayesinde öğrencilerin ders sırasında canlı olarak sorularını sorup cevap alabileceklerini belirtti.



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Öğrencix.net firması sahibi Muhammet Yaymaz’da sistem hakkında, "Öğrenciler başarılı olacaklarına inanmıyorlar. İnanmayan öğrencinin başarılı olması çok zor. Biz normal eğitimin dışında dersleri alt konulara böldükten sonra hücrelere ayırıyoruz. Birbiri ile ilişkilendirilmiş konularla beraber öğrencinin ben yapamam ezberini bozuyoruz. Bunu yaparken de öğrenciye öncelikle özgüven aşılıyoruz. Dersi sevmesini sağlıyoruz. Öğrenci dersi sevdikten sonrada öğrenmeye başladığını hissediyor. Dolayısıyla başarı geliyor. Bu uygulama ile ortalaması 50 yada 55 olan öğrencilerimizi 80 yada 85 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Burada ders anlatan öğretmenlerimiz öğrendikleri konuyu kendileri yorumlayıp özgün bir anlatıma dönüştürüyorlar" dedi.