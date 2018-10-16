Gümüşhane’de 557 yıllık Taşköprü onarılacak

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere Vadisinde yer alan ve bölgedeki 105 yaylanın merkezi durumundaki Taşköprü Yaylası’na adını veren 557 yıllık Taşköprü’nün onarımı için harekete geçildi.

Gümüşhane merkeze bağlı Arslanca köyü sınırlarında yer alan Balahor deresi üzerindeki tarihi köprünün selde yıkılmasının ardından Gümüşhane Valiliği Taşköprü Yaylası’ndaki tarihi köprünün aynı akıbete uğramaması için harekete geçti.

Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan ve çevresi rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırlarıyla kaplı yaylada 1461 yılında Trabzon’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı söylenen köprünün son yıllarda kemerindeki ve üzerindeki bazı taşların döküldüğü gözlenmişti.

Konuyu İl Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme getirerek ilgilisi olan Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş’tan onarımını isteyen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “İlimiz sınırlarında çok sayıda tescilli eser var. Sizden istirhamımız Taşköprü yaylasındaki tarihi köprünün restore edilmesi. Taşköprü yaylasına ismini veren bu köprümüz tespitlerimize göre bu yıl müdahale edilmezse yıkılabilir. Lütfen ekibinizi görevlendirin. Çok az bir maliyetle onarabiliriz. Tescilli köprüler Karayolları’nın yetkisinde. Birde Santa Antik Kentindeki köprü konusunda sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Yoksa çok geç olabilir. Haftaya bir ekip hemen müdahale edebilirse iyi olur” dedi.

Yapı taşlarının yan kayaların rengini alması, tutucu derzlerin taşlaşması, yapı stilinin başka köprülerden ayrı olması, horasan kaynağıyla yapılmış olması nedeniyle asırlarca zor doğa şartlarına dayanarak günümüze kadar gelen Taşköprü, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.