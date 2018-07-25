Güney Kore’de aşırı sıcaklar ölümlere neden oluyor

Güney Kore’de Temmuz ayının başından beri etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.Güney Kore, Temmuz ayının başından beri etkili olan şiddetli sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede hava sıcaklıkları gündüz 40...

Güney Kore’de Temmuz ayının başından beri etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore, Temmuz ayının başından beri etkili olan şiddetli sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede hava sıcaklıkları gündüz 40 dereceye yükseldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, binlerce hayvan telef oldu. Bin 300’den fazla Koreli ise hastaneye başvurdu.

Gangwon eyaletindeki Gangneung şehrinde birkaç günlüğüne balkonda bırakılmış bir yumurtadan civciv çıkarken, Seul’de bir cam pencerenin silikonu eriyince cam sekizinci kattan aşağıya düştü.

Busan’da ise bir yatak odasının penceresinin yanına yerleştirilmiş ve güneşin altında kalan bir lateks yastık alev aldı.

Hükümet, özellikle yalnız yaşayanlar, yaşlılar olmak üzere en savunmasız olarak görülen sivillere 5.3 milyon dolar ayırdı.

Öte yandan, can kaybının yaşanması ve maddi hasarın artmasıyla Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aşırı sıcakların doğal felaket olarak tanımlanması için yasaların gözden geçirileceğini ve mağdurların tazminat alabileceğini söylemişti.