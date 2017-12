Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, “Çalışmalarımızda muhtarlarımızla yakın istişare halindeyiz” dedi.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Gürkan’ın önemli hizmetleri hayata geçirdiğini belirterek, “Artık Türkiye’nin en yeni ve en akıllı binasına sahibiz. Başkanımın ufku çok geniş. Kendisinin bizlerle paylaştığı her proje, bizlere farklı bir kapı açıyor. Zaten başarı hayal etmek, düşünmeye başlamakla, onun yarısını yapmak demektir. Hayalin gerçekleştiğini görünce insanlar daha büyük projeler görmek istiyor. Bu bölgeyi yakından ilgilendiren Yeşil Kuşak hayali de vardı. Genelde herkes projenin yapılamayacağına dair olumsuz görüşleri vardı. Ancak her şeye rağmen tüm zorluklar aşıldı. İnşallah kalan bir iki pürüzü de başkanım çözecektir. Yeşil Kuşak şehrin oksijen deposu olacak. İnsanların aileleri ile birlikte gelip faydalanabileceği ve ticari rant alanlarının olmayacağı bir Yeşil Kuşak olacaktır. Buna biz çok sahip çıkıyoruz. Biz bu konu olduğu gibi her konuda da başkanımızın arkasındayız. Tüm muhtarlarımız sayın başkanımızın çalışmalarından memnun” şeklinde konuştu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin bazı bölümlerinin Malatya’da açılacak olması konusuna da değinen Ortaç, “Son olarak bizim Hanımın çiftiliği’nden kalan belediye binamızın Türk Hava Kurumu Üniversitesine devir edilerek en az 400 öğrencinin daha buraya gelerek okuması durumu var. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin bir kolunu burada açmak, hem de çok gözde bölümlerini açmak çok önemli bir hadisedir. Belki de Malatya için üçüncü üniversitenin açılmasına eşdeğerdir. Sayın başkanın başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi’mizin muhtarları çok naif ve nezahetli insanlar. Kendileri bizim yakın çalışma arkadaşlarımız. Çalışmalarımızda muhtarlarımızla yakın istişare halindeyiz. Muhtarlarımız özellikle birlik ve beraberlikten yana olduklarını, kucaklayıcı olduklarını, mahallede gurup dinamiği oluşturma noktasında ve mahallelik olgusunu yerleştirme noktasında büyük gayret ve çaba sarf ediyorlar. Bu yakılan ışık ileri ki zamanlarda Türkiye’yi aydınlatacak bir ışık olacak. Devlet projesi olacak bir hüviyete bürünecek. Daha öncede bunları söyledik. Dediklerimiz de hep haklı çıktık. Geçen şehircilik şurasında mahalle ve komşuluk ilişkileri işlendi. Öte taraftan TOKİ başkanlığımızın bundan sonraki süreçte yapılaşmanın mahalle konsepti içinde oluşturulacağı ifade edildi. Böylece ne kadar isabetli bir yol üzerinde ilerlediğimizin en temel göstergesidir” ifadelerine yer verdi.



Şehirde yaşayan insanların şehrin sakinleri olmaktan ziyade sahipleri olması gerektiğini belirten Başkan Gürkan, “Şehrimizde yaşayan insanlarımızın şehrin sakini olmaktan ziyade, şehrin sahibi olması hüviyeti içerisinde gayret ve çaba gösteriyoruz. Battalgazi’mizde on yıllara sığacak projeleri çok kısa zamanda gerçekleştirdik. Türkiye’ye rol model olacak hizmetler yapmayı hedefledik, bunu da gerçekleştirdik. Bazen bu sözümüz yanlış anlaşılsa da bu sözümüzün hep arkasında olduk. Belediye hizmet binası ki özel bir binadır. Şehircilik Bakanlığımız ve İç İşleri Bakanlığımız tarafından da pilot uygulama binası seçilmiştir” ifadelerini kullandı.