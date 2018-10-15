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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:30

Gürsu Belediyesi tarihe yolculuk yaptırıyor

Gürsu Belediyesi, ilçedeki lise son sınıf öğrencilerine Bursa’nın tarihi yerlerini gezdiriyor.Gürsu Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’geçmişten geleceğe ecdadın izinde kültür turları’ Tophane Meydanı’ndan başladı....

Gürsu Belediyesi tarihe yolculuk yaptırıyor
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Gürsu Belediyesi, ilçedeki lise son sınıf öğrencilerine Bursa’nın tarihi yerlerini gezdiriyor.

Gürsu Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’geçmişten geleceğe ecdadın izinde kültür turları’ Tophane Meydanı’ndan başladı. Yıldız Anadolu Lisesi’nden 180 son sınıf öğrencisinin katıldığı gezide Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Muradiye Külliyesi, Panaroma 1326 Fetih Müzesi gezilecek. Öğrencilere rehber refakatinde tarihi yerler anlatılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "3 sene önce başlattığımız program bu yıl da devam ediyor. Bu sene de bin 100 öğrencimizi gezdireceğiz. Geçmişimizi çok iyi anlatmamız lazım ki, geleceğimizde ona göre parlak olsun. 3 tane rehberimiz, 5 tane öğretmenimizle beraber tarihi ve manevi yerleri gençlerimize gezdirip, tanıtacağız" dedi.

Ömer Doğan Okçu, "Daha önce de buraya gelmiştim. Arkadaşlarımla geldiğim için mutluyum. Buraları görmek bizi rahatlatıyor" diye konuştu.
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