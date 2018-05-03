Gürsu’da yangın tatbikatı yapıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın tatbikatı yapıldı.Gürsu ilçesi Adaköy Mahallesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yangın çıktığı anda 4 kişilik bir ekibin nasıl müdahale...

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

Gürsu ilçesi Adaköy Mahallesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yangın çıktığı anda 4 kişilik bir ekibin nasıl müdahale ederek alevleri söndüreceği gösterildi. Tatbikata Adaköy Mahalle Muhtarı Abbas Erdem ve CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Sercan Çelik ile ekibi katıldı. Tatbikat sonrası Adaköy Mahalle Muhtarı Abbas Erdem İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım’a teşekkür etti.