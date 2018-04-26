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26 Nisan 2018 Perşembe 12:21

Gürsulular Bursa’nın tarihini soluyor

Gürsu Belediyesi’nin “Ecdadın İzinde Kültür Gezileri” ile Gürsulular Bursa’nın tarihi dokusunu soluyor.Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen ve her hafta çarşamba günleri yapılan “Ecdadın İzinde...

Gürsulular Bursa'nın tarihini soluyor
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Gürsu Belediyesi’nin “Ecdadın İzinde Kültür Gezileri” ile Gürsulular Bursa’nın tarihi dokusunu soluyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen ve her hafta çarşamba günleri yapılan “Ecdadın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri”nde Bursa’nın tarihi dokusu geziliyor. Kültür gezilerine ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan milletler çok daha güçlü olurlar. Bursa, tarihimizdeki önemli yeriyle, geçmişten bugüne taşınan tarihi dokusuyla her zaman turizm alanında değerli olmuştur. Biz de hemşehrilerimiz için düzenlediğimiz kültür gezilerinde bu tarihi değerlerimize yolculuk yaptırıyoruz” dedi.

“Kültür ve Sanat Şehri Gürsu” sloganıyla gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Muradiye Külliyesi’ne geziler yapılıyor. Gezilere katılanlara öğle yemeği ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Ücretsiz olan gezilere katılmak isteyenlerin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.
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