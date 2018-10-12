Güvenlik Korucularından İçişleri Bakanlığının kararına destek

Güvenlik korucuları odaklı sivil toplum kuruluşları, İçişleri Bakanlığınca 635 güvenlik korucusunun ’terör bağlantısı, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları’ gerekçeleriyle görevden uzaklaştırılmasına destek verdi.

Siirt’te ağırlıklı olarak güvenlik korucularına yönelik faaliyetler gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları, İçişleri Bakanlığınca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terörle bağlantılı 559 ile kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 76 güvenlik korucusunun görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, teröre destek veren 635 korucunun açığa alınmasını, federasyon olarak çok olumlu ve isabetli bulduklarını belirtti. Böyle suçlara karışan korucuların da aralarından temizlenmesini istediklerini anlatan Şehitoğlu, “Özellikle şunu belirtmek isterim ki aramızdaki hainlerin ayrılması bizleri daha da güçlü kılacaktır. Çünkü aramızdaki hainler, bize destek olmak yerine köstek oluyorlar ve bize takas koyuyorlar. Operasyonlar ve diğer görevlerde görevlerini hakkıyla yapmadıkları gibi teröre destek verdikleri için hep kayıp veriyoruz ve arka planda kalıyoruz” dedi.

"Bakanlığımızın arkasındayız"

Siirt Gazi, Şehit ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Kazım Ensarioğlu ise kararı televizyondan duyduklarını anlatarak, “Bakanlığımızın açıkladığı noktaların arkasındayız ve tebrik ediyoruz. Korucu, asker, polis, öğretmen ve sivil memur olsun, ne olursa olsun bu devlete ihanet eden kim olursa olsun bizim düşmanımızdır. Çünkü vatana ihanet edilmez. Bu vatan şehitlerin kanıyla yoğrulmuş kimsenin gözyaşına bakmamamız gerekir. Çünkü düşmanımız her zaman her yerde vatanımızı bölmeye ve parçalamaya yelteniyorlar. Bu dış mihrakların Amerika ve İsrail’in oyunudur. Dış mihraklar bir olmuş İslam coğrafyasını saldırıyorlar Biz korucu camiası bunlara karşı olmak için silah almış ve bayrağımız indirmemek için mücadele ediyoruz. Gidecek bir vatanımız da yoktur" diye konuştu.