Güzelliğiyle rakiplerini geride bıraktı

Burdur 4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, güzeller geçidine sahne oldu. Podyuma çıkan keçi ve tekeler, sahiplerine inatçılıklarıyla zor anlar yaşattı. Hayvanların morfolojik özelliklerine göre değerlendirildiği yarışma sonunda Honamlı Teke kategorisinde Tahsin Gürcan’a ait 90 kilogram ağırlığındaki teke, sahibine bir çeyrek altın ve fener kazandırdı.

Burdur 4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, güzeller geçidine sahne oldu. Podyuma çıkan keçi ve tekeler, sahiplerine inatçılıklarıyla zor anlar yaşattı. Hayvanların morfolojik özelliklerine göre değerlendirildiği yarışma sonunda Honamlı Teke kategorisinde Tahsin Gürcan’a ait 90 kilogram ağırlığındaki teke, sahibine bir çeyrek altın ve fener kazandırdı.

Burdur 4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda bölgenin güzelleri görücüye çıktı. Honamlı Keçi ve Teke ile Merinos Koyun Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya, Teke yöresinden 53 yetiştirici katıldı. Yarışmada, dereceye girmek için mücadele eden küçükbaşlar, çobanlar ve yetiştiriciler tarafından özenle süslendi.

"Sevgiyle büyüdü”

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri, vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikler ve boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek birinciyi belirlemeye çalıştı. Değerlendirme sonunda Honamlı Tekesi kategorisinde Tahsin Gürcan’a ait "Sultan Murat" isimli teke birinci oldu. Bir çeyrek altın ve fener kazandıran 2 yaşındaki tekenin sahibi Gürcan, tekesini sevgiyle büyüttüğünü belirterek, "O benim her şeyim" dedi.

Merinos koç yarışmasında ise yetiştirici Mehmet Tarım’a ait "Gabeş" isimli koç rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Honamlı oğlak yarışmasında da Mustafa Özder’in "Boncuk" isimli oğlağı şampiyon oldu. Boncuk yarışma pistinde sahibi Özder’e zor anlar yaşattı. Özder, Boncuk’un sürüde son derece uyumlu olduğunu ancak yarışma heyecanına kapılarak kendini göstermek isteğini söyledi. Dereceye giren yetiştiricilere ödülleri, Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Sertifikalı kadın çobanlar

Yarışmanın ardından Burdur Tarım İl Müdürlüğü, Halk Eğitim İl Müdürlüğü ve İŞKUR birlikteliğinde Çallıca’da açılan Sürü Yönetimi Kursu’nu tamamlayan 25 yetiştiriciye sertifikaları verildi. Aralarında 7 kadın yetiştiricinin de bulunduğu kursiyerler kurs boyunca küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve sürü yönetimi konusunda eğitim aldı. Kursiyerlerden Ayşe Kartal, katıldıkları kursla, çobanlık konusunu bilmediklerini ve daha önce yaptıkları yanlış uygulamaların doğrularını öğrendiklerini söyledi. Kartal, "Doğdum doğalı hayvanların arasındayım. Bilmediklerimizi öğrendik. Şimdi devletin de desteğiyle daha doğru hayvancılık yapıp, güzel hayvanlar yetiştireceğiz” dedi.