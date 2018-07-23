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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52

Hacivat ve Karagöz özel ellerde yeniden hayat buldu

Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesinin desteğiyle Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde verilen 3 aylık bir eğitimin ardından engelli vatandaşların maharetli ellerinde yeniden hayat buldu.

Hacivat ve Karagöz özel ellerde yeniden hayat buldu
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Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesinin desteğiyle Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde verilen 3 aylık bir eğitimin ardından engelli vatandaşların maharetli ellerinde yeniden hayat buldu.

Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın desteğiyle sanatseverlerle buluşturuldu. Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı ve gölge oyununun önemli ustalarından Suat Veral, 16 engelli kursiyere 3 aylık bir eğitim vererek hayali olmanın inceliklerini anlattı.

Önce yazdılar, sonra oynadılar

Ümraniye Belediyesi, Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan engelliler, karakter çiziminden perdede canlandırma tekniklerine kadar her aşamayı verilen eğitimle öğrendiler. Engelliler, deve derisinden çizdikleri karakterleri boyadıktan sonra hazırladıkları Hacivat ve Karagöz karakterleri için yazdıkları hikâyeleri de perdeye yansıttı. Öte yandan engeliler tarafından geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca Ümraniye Santral Ramazan Etkinlik alanında her akşam gölge oyunu sergilenerek, toplumda unutulmaya yüz tutan sanatlar gün yüzüne çıkarılmış oldu.
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