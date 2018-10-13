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13 Ekim 2018 Cumartesi 00:22

Hackerlar 30 milyon Facebook kullanıcısının telefon ve e-posta bilgilerini çaldı

Facebook, tarihindeki en büyük siber saldırıyı yaşadığını açıklayarak, hackerların yaklaşık 30 milyon kullanıcısının telefon ve e-posta bilgilerini çaldığını duyurdu.

Hackerlar 30 milyon Facebook kullanıcısının telefon ve e-posta bilgilerini çaldı
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Facebook, tarihindeki en büyük siber saldırıyı yaşadığını açıklayarak, hackerların yaklaşık 30 milyon kullanıcısının telefon ve e-posta bilgilerini çaldığını duyurdu.

Facebook’un yaptığı açıklamaya göre şirket tarihindeki en büyük siber saldırı yaşadı. Yapılan açıklamada, sistemde bulunan bir güvenlik açığından faydalanan hackerların yaklaşık 30 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası ve e-posta adreslerine ulaştığı belirtildi. Saldırganlar, 14 milyon kullanıcının ise nerede yaşadıkları, ilişki durumları ve inançlarının ne olduğuna dair bilgiye erişti. Saldırıya uğrayan 1 milyon kişinin ise bilgilerine ulaşılamadığı belirtildi. Facebook firmasına ait Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, ödemeler ve reklam hesaplarının saldırıdan etkilenmediği aktarılan açıklamada, “Şu anda biliyoruz ki bizim düşündüğümüzden daha az insan etkilendi” ifadeleri yer aldı.

Facebook hesap bilgileri çalınanlara mesaj atacak

Facebook, önümüzdeki günlerde saldırıdan etkilenen 30 milyon kullanıcısına mesaj yollayacağını duyurdu. Şirket, FBI, Federal Ticaret Komisyonu ve İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile iş birliği içerisinde olduklarını ve kullanıcı veri güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu bildirdi. Facebook, saldırının tüm detaylarının hala araştırıldığını ve bilemedikleri konular olduğunu ifade ederken, ana saldırı ile ilişkili “küçük boyutlu” saldırılar da beklediklerini açıkladı.

İrlanda Veri Hakları Kurumu ise, “Facebook’un bugünkü duyurusu milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin saldırının failleri tarafından alındığını doğrulandığını gösteriyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan halen saldırıyı kimin yaptığı, belli ülke veya kişilerin mi hedef alındığı bilinmiyor.
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