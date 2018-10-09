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09 Ekim 2018 Salı 13:42

Hafriyat kamyonu otomobili biçti (2)

Bursa’nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale istikametinden Bursa’ya seyreden M.C.K. (48) idaresindeki...

Hafriyat kamyonu otomobili biçti (2)
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale istikametinden Bursa’ya seyreden M.C.K. (48) idaresindeki 34 VR 7745 plakalı hafriyat kamyonu kırmızı ışık ihlali yaparak, kavşaktan ilçe merkezine doğru seyreden Uğur Gülay (20) idaresindeki 16 HEL 08 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Gülay ile aynı araçta bulunan Nesrin Kaya yaralandı. Araçta sıkışan otomobil sürücü Uğur Gülay araçtan çıkarılarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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