HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Adana’da kutladı

Adana’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Hak İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu’nun on binlerce üyesinin katılımıyla kutlandı. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin eline geçen net ücretin, yüksek vergi tarifeleri nedeniyle yıl başından yıl sonuna kadar eridiğini belirterek, ücretlerdeki ağır vergi yükünün kaldırılmasını istedi.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde HAK-İŞ Konfederasyonu’nun on binlerce üyesi Adana’da buluştu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı’nı dolduran kalabalık, işçi bayramını kutladı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim okundu. 1 Mayıs müzikleriyle başlayan kutlamalar, folklor gösterisiyle devam etti. Kutlamaya katılan kitleler, HAK-İŞ Konfederasyonu Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel tarafından selamlandı.

1 Mayıs bildirisi, Mert Tezer, Fewen Zevdiye Assefa, Zeynep Gündoğan, Semra Petlaca, Ahmet Halfaya tarafından okundu.

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) Genel Başkanı Gezim Kalaja, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’in 1 Mayıs konuşmalarının ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan söz aldı.

Mahmut Arslan, hükümetin 1 milyona yakın taşeron işçisini kadroya almakla büyük bir meydan okuma gerçekleştirdiğini dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun uluslararası emek hareketinin saygın ve örnek bir temsilcisi olduğunu söyleyen Arslan “Geçen yıl ise, 1 Mayıs’ta Erzurum’da ’Taşeron işçilere kamuda kadro istiyoruz’ diyerek hep beraber haykırdık. Mevsimlik ve geçici işçilerimizin sorunları çözülsün dedik. Özel sözleşmeli personel statüsünü asla kabul etmiyoruz dedik. Bugün 1 Mayıs’ta Adana’dan onurla, gururla sesleniyoruz. Taşeron işçilere kadro mücadelesini birlikte kazandık. Kamuda çalışan taşeron emekçi kardeşlerimizin kadroları hayırlı olsun. Ayrıca, 5 ay 29 gün çalışan geçici ve mevsimlik işçilerimiz de artık 9 ay 29 güne kadar çalışabilme yolu açıldı. Başta KİT’lerde çalışan taşeron emekçisi kardeşlerimiz olmak üzere, kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

İşçilerin çalışma hayatında yaşadıkları sıkıntıları anlatarak sözlerini sürdüren Arslan, şu ifadelere yer verdi:

“Canımızı yakan iş kazaları var. İş kazalarında daha çok canımız yanmasın istiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılsın, denetimler sıklaştırılsın. Ülkemizdeki Milli İstihdam Seferberliği’nin devam ettirilmesi ve işsizlik rakamlarının tek haneli rakamlara indirilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatı fonu kurulmasını istiyoruz. Çalışanların kıdem tazminatından, işverenin inisiyatifine bırakılmadan yararlanmasını istiyoruz. Çocuk işçiliği mücadele yılı olarak kabul edilen 2018 yılında bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Enflasyon rakamlarının aşağı seviyelere inmesi, kişi başına düşen milli gelirin artması, daha iyi ücret seviyelerinin belirlenmesini istiyoruz. Emekçiler olarak, artık ücret artışlarında, enflasyon kadar zam dayatmasına ’hayır’ diyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’den emekçiler daha fazla pay alsın diyoruz. Kayıt dışı istihdamın azaltılmasını, insan onuruna yakışmayan, güvencesiz çalışma sisteminin sona erdirilmesini, daha iyi bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasını istiyoruz. Teşvik mekanizmalarında sendikalı iş yerlerine öncelik verilmesini istiyoruz. Sosyal diyaloğun etkin işletilmesi, birlikte çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz.”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, insanı merkez alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj, işe giriş ve istihdam imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını istiyoruz. OHAL’in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için, ülkemizin geleceği için alanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız. Ülkemize sığınan bütün göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz.”

Emeğin ve emekçinin önündeki engellerin kalkmasını ve örgütlenmenin önünün bir an önce açılması gerektiğine vurgu yapan Arslan, şöyle devam etti:

“Ülkemizde ücretlerden kesilen vergi yükü çok fazladır. Vergi toplamadaki temel ilke az kazanandan az, çok kazanandan çok almak olmalıdır. İşçinin eline geçen net ücret, yüksek vergi tarifeleri nedeniyle yıl başından yıl sonuna kadar giderek erimektedir. Bu yüzden, ağır vergi yükleri emekçinin sırtında çok büyük bir kamburdur. İşçinin hele ki asgari ücret ile çalışıyorsa ilave bir yükün altında girmesi doğru değildir. Bu yüzden ısrarla bir kez daha söylüyoruz ki, ücretlerdeki ağır vergi yükü kaldırılmalıdır. Bunun yerine, daha adil ve emekçiden yana bir vergi sistemi uygulanmalıdır. Kadınların, gençlerin, emeklilerin ve işsizlerin sorunları var. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Örgütlenme sorunumuz var. Sendikalaşma oranları ülkemizde ne yazık ki çok düşük. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ülkemize bu oranlar yakışmamaktadır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz.”

Arslan, konuşmasını "Türkiye’nin aydınlık dolu geleceği için, milletimizin, ülkemizin yeniden bir dünya gücü olması için, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan için bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya, milli, ve yerli olmaya evet diyoruz. Evet mi” sözleriyle tamamladı.